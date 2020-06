Coronavirus. Reggio Calabria, chiusa unità di crisi

Resterà comunque operativa per eventuali emergenze

(DIRE) Reggio Calabria, 18 Giu. – La Prefettura di Reggio Calabria ha concluso l’attivita’ dell’Unita’ di crisi per fronteggiare l’emergenza coronavirus istituita lo scorso 13 Marzo. Il prefetto Massimo Mariani ha inviato una lettera di ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati in questi mesi di lavoro esprimendo “vivo apprezzamento per la significativa attivita’ svolta, per spirito di servizio alle Istituzioni e alla comunita’, contribuendo significativamente, e con particolare sacrificio individuale, al buon esito delle operazioni in un momento di emergenza senza precedenti”. Al momento la provincia di Reggio Calabria ha registrato 279 casi di Covid-19 su una popolazione di circa 530 mila abitanti. L’Unita’ di crisi rimarra’ comunque operativa per eventuali emergenze, con i contatti tra le forze di polizia, l’Asp e il Grande ospedale metropolitano. (Mav/Dire) 17:53