Milano, rapina in strada: la Polizia di Stato arresta 3 persone

Ieri notte, gli agenti delle volanti del Commissariato Greco Turro sono intervenuti in via dell’Innovazione dove era stata segnalata una rapina ai danni di quattro ragazzi. Tre persone, dopo averli aggrediti con calci e pugni, li hanno derubati e sono scappati in macchina. Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, i poliziotti hanno bloccato l’auto in via Vizzola. I tre malviventi, due italiani di 19 e 18 anni e un cittadino ecuadoregno di 23 anni, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945eeb49e857f31657914555