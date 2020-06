Pisa. Spaccio di cocaina e porto abusivo di coltelli: arrestato un uomo

Comando Provinciale di Pisa – Pisa , 18/06/2020 11:39

A Pisa, zona Coltano, nella trascorsa nottata, i Carabinieri della locale Compagnia, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga, hanno tratto in arresto un 26enne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Più nel dettaglio, i militari della Sezione Operativa e delle Stazioni di san Giuliano Terme e Tirrenia hanno controllato l’uomo, mentre era intento a cedere cocaina ad alcuni giovani; perquisito, è stato sorpreso in possesso di 22 involucri contenenti complessivamente 37 grammi di cocaina, della somma di 110 euro e di due coltelli a lama fissa. Arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza e verrà giudicato stamane con rito direttissimo.