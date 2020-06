Reggio Calabria, situazione insostenibile tra rifiuti che bloccano il traffico e accumuli maleodoranti

Nuovo giorno, nuovo scenario devastante per la nostra città, protagonisti i soliti accumuli di spazzatura, che la gente ormai stufa della situazione riversa sulle strade a bloccarne il traffico, nella speranza che qualcuno accolga il grido disperato di protesta. Il tutto aggravato dall’odore nauseabondo del tipo di rifiuti, in gran quantità organici, che questa volta, occupano un’altra zona della nostra città, poco sopra il Viale Aldo Moro, via San Giuseppe, dove molta gente è solita camminare a piedi, data la presenza di varie attività lì presenti, tra cui una nota associazione, una grande farmacia e altri negozi anche di generi alimentari. A causa dell’aria irrespirabile, la gente è costretta a cambiare strada, persino in macchina, una situazione invivibile dunque, come quella che stanno vivendo numerose altre vie della città. Roghi di rifiuti tossici e organico in decomposizione: questo lo scenario che vive la nostra bellissima Reggio, ormai offuscata da quella che potrebbe diventare, a lungo andare, una vera e propria emergenza sanitaria.

S.P.