Genova. Coppia di fidanzati aggredisce 4 poliziotti e 1 milite del 118. Arrestati

Questa notte la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne pregiudicato e la fidanzata, una 18enne genovese, per resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale, denunciando altresì il ragazzo per danneggiamento e oltraggio a P.U. Le volanti sono intervenute in ausilio a personale 118 che stava soccorrendo la giovane in preda ad una crisi di panico, il fidanzato, però, non era d’accordo sul trasporto in ospedale e ha cominciato ad intralciare i soccorsi e ad inveire contro i militi. Un agente dell’U.P.G. si è avvicinato al 23enne con l’intento di calmarlo e allontanarlo dall’ambulanza, ma improvvisamente e senza alcun motivo, il giovane si è scagliato contro l’operatore sferrandogli un pugno al volto. Altri agenti sono intervenuti per cercare di bloccare il ragazzo senza fargli male, ma hanno ricevuto in cambio calci, pugni, gomitate e spintoni. Nemmeno l’utilizzo del capsicum è servito per smorzare la sua incontenibile aggressività, fomentata dalla fidanzata che, nel scendere dall’ambulanza per dargli manforte, ha colpito violentemente un milite. Quando finalmente gli operatori sono riusciti a contenere la coppia, il ragazzo non contento, ha sferrato un calcio alla mano della poliziotta che gli stava aprendo la portiera della volante e ha continuato a sfogare la sua rabbia contro l’auto di servizio danneggiando la carrozzeria. I due fidanzati sono stati finalmente condotti in Questura in attesa della direttissima. In ospedale, con ferite giudicate guaribili in 5, 4, e 3 giorni, 4 operatori di polizia ed un milite del 118.

