Incidente in handbike per Alex Zanardi, l’ex pilota di Formula 1 in gravi condizioni

MILANO – Grave incidente per Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, lungo la statale 146 nel comune di Pienza, in provincia di Siena. L’incidente è avvenuto durante una tappa della staffetta di Obiettivo tricolore, un tour al quale partecipano atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Immediato l’intervento dell’elisoccorso per trasportare l’atleta della nazionale paralimpica di handbike all’ospedale Le Scotte di Siena. Zanardi avrebbe riportato un politrauma e le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Fonte: Agenzia dire.it