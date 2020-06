Milano, tenta la rapina nella tabaccheria in Stazione: arrestato

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Milano ieri hanno arrestato un italiano di 29 anni per aver tentato una rapina a una rivendita di tabacchi all’interno della stazione Milano Centrale. I poliziotti, dopo aver udito urla provenire dall’interno della tabaccheria, sono prontamente intervenuti arrestando un uomo che, nel frattempo, era stato immobilizzato da una guardia particolare giurata. L’uomo, poco prima, dopo aver afferrato per il bavero una commessa e averle immobilizzato le braccia con una mano, si era messo a rovistare all’interno della cassa per rubare il denaro che vi era contenuto. Le grida della donna e della sua collega hanno richiamato l’attenzione di una guardia giurata che si trovava lì vicino e che, dopo essere stata spintonata, è riuscita a bloccare il soggetto fino al successivo immediato intervento degli agenti della Polfer che lo hanno arrestato.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945eee24756a12e867256218