Musica. Rock in Roma, 24 Giugno 2021 ‘The Chemical Brothers’ a Capannelle

(DIRE) Roma, 20 Giu. – Rock in Roma riprogramma la data dei The Chemical Brothers: il duo inglese che ha scritto la storia della musica elettronica moderna sarà in concerto il 24 Giugno 2021 all’Ippodromo delle Capannelle. L’evento live era inizialmente previsto per il 26 Luglio 2020. Biglietti disponibili su rockinroma.com e www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio. I biglietti già acquistati in prevendita restano validi per la nuova data del 2021. Da oltre vent’anni i The Chemical Brothers ridefiniscono il concetto di musica elettronica dal vivo. Fino ad oggi, la proposta dello show si e’ evoluta fino a diventare una vera e propria esperienza uditiva e visiva, tanto che The Chemical Brothers sono diventati gli headliner più richiesti in tutti i festival del mondo. (Red/ Dire) 21:00 20-06-20