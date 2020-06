Prato. Arrestato spacciatore: aveva ingerito ovuli di eroina per quasi 200 gr

Arrestato spacciatore: aveva ingerito ovuli di eroina per quasi 200 grammi

Lo scorso Mercoledì 17 Giugno, personale della Polizia di Stato di Prato, nella fattispecie appartenente alla Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità nigeriana, 22 anni, precedentemente sconosciuto, colto nella flagranza di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I fatti: personale della Sezione Antidroga, nell’ambito dell’ordinaria attività di contrasto e repressione delle ipotesi delittuose connesse allo spaccio ed al traffico di stupefacenti, concentrava l’attenzione su uno stabile fatiscente sito nei pressi di via Montalese, dove erano state riscontrate presenze di soggetti conosciuti per l’attività di spaccio al dettaglio, tutti di nazionalità nigeriana.

Mercoledì pomeriggio, quindi, dopo avere osservato l’ingresso in quel terratetto di un soggetto non conosciuto dagli operatori, che ne lasciava presumere un coinvolgimento delittuoso quale trafficante o fornitore del mercato locale, gli Agenti penetravano nell’alloggio, trovandovi complessivamente tre persone, tutte di nazionalità nigeriana, tra le quali, appunto, il soggetto scorto per la prima volta, di dimora sul territorio nazionale sconosciuta, titolare di permesso di soggiorno, il quale asseriva di provenire da Lodi e dopo alcune reticenze lasciava trapelare di occultare nell’intestino ovuli contenenti eroina. Immediatamente trasportato presso il locale ospedale, gli esami radiografici rilevavano la presenza di circa 25 ovuli, poi espulsi nelle 48 ore successive, risultati contenere circa 180 grammi di eroina. La perquisizione nell’alloggio, effettuata al momento dell’alloggio, consentiva il rinvenimento di alcuni grammi di marijuana. Il trafficante che trasportava eroina nell’intestino è stato arrestato nella flagranza di reato, la droga è stata sequestrata; al termine delle operazioni di espulsione degli ovuli, nell’odierno pomeriggio, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne aveva convalidato l’arresto, il trafficante è stato tradotto presso la locale casa Circondariale.