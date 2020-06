Viareggio (Lu). Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga clandestino tunisino 57enne

Nel primo pomeriggio di ieri, durante il normale servizio di controllo del territorio, l’attenzione degli agenti operanti è stata attirata da un soggetto appiedato nei pressi di Piazza Manzoni a Viareggio. Avvicinato dagli operatori per una normale identificazione, mostrava subito segni di nervosismo, dichiarando di avere i documenti in un’auto parcheggiata lì vicino. Da interrogazione alle banche dati si appurava che, lo stesso, annoverava diversi precedenti in materia di stupefacenti che, uniti all’atteggiamento agitato e reticente, mettevano gli operatori in allerta. Si procedeva pertanto ad un controllo sull’autovettura, all’interno della quale, ben celati, venivano ritrovati 6 involucri in cellophane termosaldato, contenenti materiale che è stato poi riscontrato essere eroina. Le risultanze dei primi controlli facevano ritenere opportuno procedere ad una perquisizione domiciliare, che veniva effettuata unitamente a personale della Squadra Anticrimine. All’esito della stessa venivano rinvenuti altri involucri di eroina termosaldati, un bilancino elettronico, soldi e diverso materiale normalmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Il soggetto, G.A.S. tunisino, 57 anni, clandestino veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed associato al carcere di Lucca in attesa di giudizio.