Vitorchiano (Vt). Arrestato uno spacciatore, sequestrati oltre 50 gr di droga

Comando Provinciale di Viterbo – Vitorchiano (Vt) , 20/06/2020 11:47

Il 19 Giugno 2020 , i carabinieri della stazione di Vitorchiano hanno attuato un servizio di osservazione e controllo in Piazza Umberto, finalizzato a reprimere episodi di spaccio nella cittadina; durante il servizio hanno notato un uomo del luogo, già conosciuto, mentre cedeva una dose di 5 grammi di marijuana ad un giovane; i militari immediatamente sono intervenuti per bloccare l’ azione di spaccio, ed hanno proseguito l’ azione di polizia perquisendo l’ abitazione dello spacciatore, dove dopo una accurata perquisizione hanno trovato altri 50 grammi di marijuana; lo spacciatore a quel punto è stato dichiarato in arresto dai carabinieri e ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Il giovane assuntore con atti a parte verrà segnalato alla Prefettura di Viterbo