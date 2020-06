Zanardi. Ospedale di Siena: Stabile, possibili conseguenze sulla vista

Scolletta: ‘Quadro clinico generale tutto sommato buono’

(DIRE) Firenze, 20 Giu. – “Le condizioni di Alex Zanardi continuano a essere stabili dal punto di vista cardiorespiratorio, continua a essere ventilato meccanicamente, e i parametri metabolici restano stabili. Il quadro clinico generale è tutto sommato buono”. È quanto spiega ai giornalisti Sabino Scolletta, direttore del dipartimento di emergenza urgenza dell’ospedale Le Scotte di Siena, in merito alle condizioni cliniche dell’atleta. “È ovviamente da confermare la gravità del quadro neurologico – aggiunge – e quindi, come dicevo stamani, andrà valutato la prossima settimana quando le condizioni cliniche ci permetteranno” di togliere la sedazione. “Quindi e’ stabile, ma naturalmente grave da un punto di vista neurologico”. Per Zanardi si profila inoltre il rischio di un danno oculare. Rispondendo a una domanda dei cronisti, Colletta conferma la preoccupazione: “Le conseguenze sulla vista- ammette- ci possono essere senz’altro. Abbiamo chiesto, dunque, una consulenza da parte degli oculisti, perchè c’e’ qualche lesione oculare. Il trauma è anche facciale e, quindi, è probabile che ci possano essere lesioni” del campo visivo. “Però – conclude – sarà possibile valutarlo tra qualche giorno. Difficile poterlo dire adesso”. (Cap/ Dire) 17:57 20-06-20