FAO, possibilità di tirocini all’estero

Sono aperte le candidature per i tirocini all’interno della FAO, l’organizzazione delle Nazioni Unite nata nel 1952 con lo scopo di contribuire ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola e migliorare la vita delle popolazioni rurali. Le opportunità riguardano sia la sede romana che le sezioni presenti in tutti i continenti. Nel dettaglio, queste sono le posizioni disponibili:

Dipartimento: FAO Headquarter – Sede: Roma.

Africa, Dipartimento: FAO Regional Office for Africa (RAF), Subregional and Country Offices under RAF.

Asia e Pacifico, Dipartimento: FAO Regional Office for Asia and the Pacific (RAP), Country and Liaison Offices under RAP.

Europa e Asia Centrale, Dipartimento: FAO Regional Office for Europe and Central Asia (REU), REU Subregional, Country and Liaison Offices.

America Latina e Caraibi, Dipartimento: FAO Regional Office for Latin America and the Caribbean (RLC), Subregional, Country, Liaison Offices.

Vicino Oriente e Nord Africa, Dipartimento: FAO Regional Office for the Near East and North Africa (RNE), RNE Subregional and Country Offices.

Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 31 Luglio: per farlo occorre compilare il form disponibile a questa pagina, dove sono indicate anche le competenze richieste.

