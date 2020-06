Governo. Salvini: andremo a confronto con Conte, Paese è fermo

“Se si apre dialogo vero noi abbiamo 20 proposte serie”

(DIRE) Roma, 21 Giu. – “Si, andremo”. In un’intervista a ‘Repubblica’ Matteo Salvini annuncia che la prossima settimana la Lega e’ disponibile a partecipare all’incontro che il premier Giuseppe Conte ha offerto alle opposizioni all’esito della chiusura degli Stati generali. Il leader del Carroccio afferma: “Perche’ il Paese ne ha bisogno. Il centrodestra torna a quel tavolo, ma per confrontarsi sui fatti. Abbiamo detto no alle passerelle in villa: quelle non ci interessano. Se si aprirà un dialogo vero a Palazzo Chigi, allora di proposte serie ne porteremo venti. Siamo stati li’ già tre volte. La prima a marzo, quando denunciammo i rischi legati al decreto sulla Cassa integrazione. Restammo inascoltati”. Salvini continua: ”C’e’ un Paese fermo: Ilva, Alitalia, Autostrade. Qui non si tratta di dare spallate, ma di far ripartire l’economia paralizzata dalle divergenze PD-M5S. E poi, se si può votare senza rischi il 20 Settembre per le Regioni, non vedo quale sia il problema per le Politiche”. (Mar/ Dire) 12:03 21-06-20