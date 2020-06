(DIRE) Roma, 21 Giu. – “I numeri ufficiali dell’Inps dicono che coloro che non hanno ricevuto un cassa integrazione, almeno una prestazione, sono 25 mila persone al 31 di Maggio”. Lo dice il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, a “Mezz’ora in più” su Raitre. Le polemiche sulle 134 mila non arrivate, aggiunge, “si riferiscono prevalentemente alle domande di cassa integrazione mandate a Giugno. Delle nuove di giugno c’e’ un flusso continuo ormai”. (Mar/ Dire) 14:57 21-06-20