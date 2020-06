Lavorare a Rimini e Vicenza con Scm Group

La realtà specializzata in macchine e componenti industriali, Scm Group, si occupa delle tecnologie per la lavorazione del legno e di varie tipologie di materiali destinati ai più disparati settori. L’azienda cerca personale per le province di Rimini e Vicenza e fra le altre, le posizioni attualmente aperte sono, a titolo di esempio:

Addetto alla programmazione della produzione

Tecnico di assistenza di sede

Web&Digital Marketing Manager

Progettista meccanico

Industrializzatore di prodotto.

Per candidarsi è sufficiente cliccare qui e farlo direttamente dal web.

