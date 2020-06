Londra, agguato nel Parco di Reading: esclusa la matrice del terrorismo

08.40. Sono state avviate le indagini dalla Polizia londinese dopo l’agguato di ieri sera ad circa 70 chilometri ad Ovest della Capitale britannica in un Parco a Reading. Aggressione con coltello a causa della quale ci sono state tre vittime ed altre tre persone gravemente ferite e portate in ospedale urgentemente tramite eliambulanze. Gli investigatori della Valle del Tamigi fanno però sapere che non si è trattato di un attacco di natura terroristica e di matrice jihadista, come inizialmente si era creduto, date le modalità e non sarebbe correlato in alcun modo alla manifestazione di protesta Black Lives Matter che aveva avuto luogo nello stesso luogo. Fermato un 25enne di origini libiche della zona, al momento pare che non vi siano complici per quanto accaduto nel Parco di Forbury Gardens a Reading.

