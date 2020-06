Londra, Reading: l’aggressione viene trattata come atto terroristico

17.40 – Smentita della Polizia inglese che inizialmente aveva catalogato l’assalto di ieri sera al Parco di Reading come non un atto di terrorismo. Invece dall’evolversi delle indagini pare si tratti di un agguato a sfondo jihadista quello che è costato la vita a 3 persone nel parco di Forbury Gardens ad Ovest di Londra. Sono ancora gravi le condizioni di salute delle altre tre persone rimaste ferite dai colpi di coltello dell’attentatore. Per l’aggressione a Reading è stato fermato un 25enne. (foto di repertorio)