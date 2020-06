Milano: dopo aver aggredito una persona in strada morde il braccio del poliziotto. Arrestato

Questa notte la volante dell’Ufficio Prevenzione Generale è intervenuta in Via Savona in merito alla segnalazione di un’aggressione in strada. I poliziotti giunti sul posto hanno individuato l’aggressore, un uomo italiano di 24 anni che poco prima aveva aggredito per futili motivi un giovane olandese di 27 anni. L’aggressore in evidente stato di ubriachezza, alla vista degli agenti si è scagliato contro di loro, mordendo il braccio di uno dei poliziotti. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

