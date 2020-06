Milano: la Polizia arresta un rapinatore, armato di coltello e in possesso di droga

Nella notte, in Via Ortles, gli agenti del Commissariato Mecenate hanno arrestato un cittadino della Guinea, 21enne, per rapina aggravata in concorso. L’uomo, poco prima, in compagnia di un altro uomo, rimasto ignoto, aveva derubato un cittadino egiziano, 24enne, del suo telefono cellulare e 150 euro. Dopo vari accertamenti, il malvivente è stato trovato in possesso di un coltello e di circa 10 grammi di cocaina.

