Rapina in un supermercato ad Alassio (Sv), arrestata una donna

Ieri ad Alassio, in tarda mattinata, i poliziotti del Commissariato, hanno tratto in arresto una donna di 59 anni, italiana – già nota alle Forze dell’Ordine e sottoposta anche all’obbligo di firma – con l’accusa di rapina. I poliziotti sono intervenuti presso un supermercato della città dove la donna si allontanava dalle casse senza pagare aggredendo prima una cassiera, poi un dipendente del supermercato che avevano cercato di fermarla, usando anche un martello che aveva in borsa. Una volta fermata, gli agenti hanno proceduto quindi all’arresto. (immagini di repertorio)