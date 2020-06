Zanardi. Ospedale di Siena: Condizioni stabili ma resta grave il quadro neurologico

L’atleta ancora sedati, intubato e ventilato

(DIRE) Roma, 21 Giu. – In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dal 19 Giugno a seguito di incidente stradale, la Direzione Sanitaria informa che il paziente ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d’organo sono adeguate. E’ sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio in corso ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perche’ resta grave il quadro neurologico. Le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e, pertanto, il paziente resta sempre in prognosi riservata. Il prossimo aggiornamento verrà trasmesso alle ore 12 di Lunedì 22 Giugno. (Mar/ Dire) 11:48 21-06-20