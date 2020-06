Comunali. Calabria, Lega punta ad eleggere il sindaco del Ponte

In riva a stretto partita doppia con città metropolitana. Corsa anche a Crotone

(DIRE) Reggio Calabria, 22 Giu. – La Lega partecipera’ con una propria lista alle amministrative per il rinnovo dei consigli comunali di Reggio Calabria e Crotone. Lo ha ribadito piu’ volte il leader del partito Matteo Salvini, anche nel corso della recente visita in Calabria, durante la quale ha posto come obiettivo “mandare a casa la sinistra” indicando in Reggio Calabria, con i suoi 182.551 abitanti, il Comune sul quale il Carroccio puo’ portare al tavolo del centrodestra anche suoi candidati diretti. “Saranno liste espressione di uomini e donne anche alla prima esperienza in politica” ha affermato Salvini al lavoro, insieme ai referenti cittadino e provinciale, per cercare la “massima unita’ di tutta la coalizione di centrodestra”. Sul tavolo delle elezioni comunali non vi e’ solo l’amministrazione di Reggio Calabria ma anche la guida della Citta’ metropolitana che per legge tocca al primo cittadino del Comune capoluogo di provincia. In un’ottica ancora piu’ ampia c’e’ anche il futuro confronto nell’area metropolitana dello Stretto, all’interno della quale l’argomento ‘Ponte’ potrebbe avere terreno fertile in caso di vittoria del centrodestra. Situazione tutta da costruire per Crotone, Comune commissariato dal mese di dicembre per via delle dimissioni del sindaco Ugo Pugliese e sul quale la Lega potrebbe avanzare qualche pretesa in piu’ sulla scelta della candidatura a sindaco. (Mav/Dire) 17:48