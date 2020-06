Molinaro (Lega Calabria): “Dalla compagnia Easyjet solo luoghi comuni, supponenza e toni lesivi. Adesso risarcimento danni”

Ormai il danno è fatto! A salire questa volta in cattedra nel denigrare la Calabria è stata la compagnia aerea Easyjet. L’assurda descrizione shock e surreale della Calabria fatta sul proprio sito nella sezione “ispirami” da parte del vettore aereo ha creato indignazione (era il minimo!) e un cortocircuito pericoloso che ha danneggiato l’immagine della Calabria. Supponenza del tono e delle affermazioni che sono lontane dalla realtà. La compagnia aerea ha perso completamente la testa e se questo voleva essere un investimento pubblicitario per la compagnia in Calabria tale non si è rivelato. La descrizione di una Calabria “terra di mafia e di terremoti” ormai è diventata un luogo comune ripetuto con martellante frequenza e con una insostenibile pesantezza. Questa “scomunica laica”, della Calabria che rimbomba nelle orecchie di ognuno di noi non deve essere fatta passare sotto silenzio e merita di essere valutata con azioni risarcitorie. La Presidente Santelli sicuramente valuterà il da farsi. Non ci possiamo accontentare solo della rimozione dell’offensivo e superficiale “claim” e delle scuse.