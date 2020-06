Borsa: Europa e Futures USA frenano, Francoforte -2%

11:20 – Gli USA e l’Asia annunciano l’allarme contagi, Germania e Portogallo ripristinano alcune restrizioni territoriali, tali situazioni si ripercuotono sulle Borse Europee che frenano ulteriormente insieme a i futures USA. Milano si presenta con -1,2%, dopo Parigi (-1,65%), Madrid (-1,75%) e Londra (-1,83%), la peggiore risulta essere Francoforte (-2,1%). Il Greggio scende (Wti -1,34% a 39,84 dollari), invece risulta in salita l’oro dell’1% sopra quota 1.773 dollari l’oncia. Bp, Shell, Total ed Eni nel settore petrolifero in calo rispettivamente di -2,5%, -2,16%, -1,64%, -1,41%. Anche le telefonie segnano una discesa presentando Vodafone (-2,85%), Deutsche Telekom (-2,1%), Telefonica (-2,15%), Bt (-2,3%) e Tim (-2,14%). Francoforte Wirecard (-9,17%) è ancora in una situazione dubbia per l’arresto dell’ex amministratore delegato Markus Braun per accuse di falso in bilancio. Unico sprint positivo è Atlantia (+3,58%).

SM