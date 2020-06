Coronavirus. Anche in Sudafrica la sperimentazione sul vaccino

Università di Johannesburg con Oxford, prima volta in Africa

(DIRE) Roma, 24 Giu. – In Sudafrica sta per partire la seconda fase dei test sugli esseri umani di un preparato vaccinale contro il Covid-19. Il farmaco sperimentale e’ stato elaborato presso l’Oxford Jenner Institute, nel Regno Unito, dove e’ gia’ stato testato su 3.000 persone, e in settimana la University of Witwatersrand (Wits) di Johannesburg lancera’ la sperimentazione su altri 2.000 individui nel quadro di una collaborazione congiunta unica nel continente. Il ChAdOx1 nCoV-19, questa la sigla del vaccino in via di elaborazione, sara’ somministrato tra gli altri anche a 50 persone affette da Hiv. Con oltre 100.000 casi confermati e 2.102 morti, come riporta l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), il Sudafrica figura come il Paese subsahariano piu’ colpito dalla pandemia. Oggi, l’Oms ha riferito che i contagi nel mondo hanno superato i 9.200.000. I morti accertati sono 475.000. (Alf/Dire) 12:56