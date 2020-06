Cosenza. Parcheggi gratuiti in città per proprietari auto ibride

Decisione della Giunta Comunale, fino al 31 Dicembre 2020

(DIRE) Reggio Calabria, 24 Giu. – I proprietari di auto ibride, residenti in citta’ o in provincia di Cosenza, sono autorizzati alla sosta gratuita in tutte le aree pubbliche a raso delle strade di proprieta’ comunale. La misura e’ stata approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilita’ Michelangelo Spataro in via sperimentale e riguardera’ anche i proprietari di veicoli ibridi, alimentati a benzina-elettricita’, inclusivi di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno. Il provvedimento sara’ in vigore fino al 31 dicembre 2020. Con il provvedimento la giunta comunale di Cosenza ribadisce gli obiettivi strategici dell’Amministrazione tra i quali c’e’ quello di imprimere un forte impulso alla mobilita’ sostenibile, attraverso un ampliamento dell’offerta di mobilita’ alternativa a zero o assai ridotto impatto ambientale e lo sviluppo di un modello di trasporto sia mediante vetture elettriche, sia anche con vetture ibride a significativo ridotto consumo e inquinamento. (Mav/Dire) 18:23