Ambiente. La sabbia del Sahara ai Caraibi, una nube avvolge Cuba

Secondo esperti, fenomeno ciclico ma di intensità straordinaria

(DIRE) Roma, 25 Giu. – La Repubblica Dominicana e Haiti, ma anche Cuba e oltre, fino alla costa orientale del Messico e alla Florida: sono le regioni avvolte da una nube di polveri e sabbia che negli ultimi giorni dal Sahara africano ha raggiunto Caraibi e Nord America.

Del fenomeno riferiscono quotidiani e portali di informazione di piu’ Paesi. Cubadebate ha citato il metereologo Jose’ Rubiera, che ha detto di un fenomeno ciclico, con cadenza annuale ma che non si registrava con questa intensita’ da almeno mezzo secolo.

Filmati nei quali si intravedono edifici offuscati da polveri e particelle in sospensione, di tonalita’ lattea o rosate per via del tramonto, sono stati diffusi dagli utenti dei social network.

Secondo l’emittente Bbc, una delle tante testate a dedicare servizi al fenomeno, le isole caraibiche di Guadalupe e di Martinica stanno vivendo i giorni di peggior foschia da almeno dieci anni. Medici citati dalla stampa cubana hanno anche messo in guardia dal rischio di un aumento delle patologie respiratorie, in una fase gia’ segnata dalla pandemia del nuovo coronavirus.

La nube, a un’altezza compresa tra i tre e i sette chilometri, si sta spostando verso ovest addentrandosi nel Golfo del Messico. (Vig/Dire) 17:46