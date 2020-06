(DIRE) Roma, 25 Giu. – Dopo il consiglio dei ministri e’ iniziato a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione dei partiti. Presenti anche il sottosegretario Riccardo Fraccaro, Luigi Marattin per Italia Viva, la viceministra all’Economia Laura Castelli. Sul tavolo il dl semplificazione che la prossima settimana deve approdare in cdm, il dossier Autostrade, le modifiche al dl sicurezza che sono attese in cdm per martedi’ prossimo. (Rai/ Dire) 19:07