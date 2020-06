Istat: a Maggio +37,6% export e -2,4% import

Su base tendenziale -31,3% export su 2019, -37,9% import

(DIRE) Roma, 25 Giu. – A Maggio 2020 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 , un marcato aumento congiunturale per le esportazioni (+37,6%) e una lieve contrazione per le importazioni (-2,4%). Cosi’ l’Istat. A maggio 2020, l’export segna una flessione su base annua marcata (-31,0%), ma in decisa attenuazione rispetto ad aprile. Rispetto alle esportazioni, le importazioni registrano una flessione tendenziale piu’ accentuata (-37,9%), con forti cali per tutti i raggruppamenti, i maggiori per energia (-67,4%) e beni di consumo durevoli (-58,3%). (Ran/Dire) 10:38