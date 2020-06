La Spezia, un gruppo di ragazzi bloccati da un movimento franoso portati in salvo dai Vigili del Fuoco

Nella serata di Mercoledì 24 Giugno i Vigili del Fsono intervenuti all’interno del parco di Montemarcello per soccorrere un gruppo di turisti rimasti bloccati su un movimento franoso. Il gruppo composto da 8 ragazzi era partito dall’abitato di Montemarcello con l’intenzione di scendere nelle spiagge sottostanti. La scarsa conoscenza del territorio, però, li ha portati fuori strada e una volta perso l’orientamento hanno continuato il tentativo di discesa finendo per ritrovarsi all’interno di una zona franosa. Due ragazzi sono riusciti comunque a raggiungere la spiaggia e hanno potuto così chiamare i soccorsi. Da terra sono arrivati i Vigili del Fuoco di La Spezia insieme agli uomini del Soccorso Alpino mentre dal mare è intervenuta la squadra dei sommozzatori VVF insieme alla sezione Nautica e alla motovedetta 865 della Capitaneria di Porto per il coordinamento delle operazioni in acqua. Una volta individuati i ragazzi è stato necessario approntare un sistema di calata con tecniche di derivazione speleo alpinistiche. I Vigili del fuoco assieme agli operatori del CNSAS sono riusciti cosi a calare i 6 ragazzi rimasti nella spiaggia sottostante mentre nel frattempo la motovedetta 865 della Capitaneria di Porto ha portato i primi ragazzi al porticciolo di Bocca di Magra. Successivamente anche gli altri ragazzi sono stati fatti salire sul gommone dei Vigili del Fuoco e portati nello stesso porticciolo.