Privacy: Google modifica dei termini

10:45- Google modifica la normativa della Privacy per tutte le sue app in tutto il mondo, infatti i dati verranno cancellati dopo solo 18 mesi come impostazione predefinita, tranne per Gmail, Drive e Foto, inoltre verrà semplificato l’accesso alla navigazione in incognito per le app più utilizzate, tramite la pressione prolungata sulla propria immagine di account. “Per aiutare lʼavanzamento di questo lavoro, abbiamo pubblicato una proposta di quadro normativo basato su alcune leggi e modelli realizzati nel resto del mondo, come per esempio il Gdpr europeo, cioé la legge UE sulla privacy in vigore da maggio 2018”, conferma il Ceo Google Sundar Pichai, il quale intende sottolineare che nessun dato degli utenti vengono utilizzati per scopo pubblicitari o venduti a soggetti terzi.

SM