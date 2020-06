Stanley Ho, biografia della leggenda che ridisegnò Macao

Qualche giorno fa si è spento – all’ospedale Hong Kong Sanatorium and Hospital – Stanley Ho, il miliardario novantottenne che è stato ridefinito a buon ragione “il re del gioco d’azzardo”. Una vera leggenda in Asia e non solo, Ho era originario di una delle famiglie più ricche di Hong Kong. Eppure egli deve la sua fortuna, di ben 6,4 miliardi di euro, solo a se stesso. Fu abbandonato da suo padre, che dichiarò bancarotta dopo una perdita considerevole nello stock market crash. Pertanto a soli 13 anni dovette rimboccarsi le maniche e da lì ebbe iniziò una vita avventurosa, dove protagonisti indiscussi sono stati il gioco e l’amore di 4 donne e ben 17 figli.

Durante la Seconda Guerra Mondiale si rifugiò a Macao con pochi soldi in tasca e lavorò alla Macao Cooperative Company, dove si occupava del contrabbando di generi alimentari e prodotti di lusso. Iniziò poi ad investire nel settore immobiliare e tra un investimento e l’altro riuscì a racimolare un bel po’ di soldi, senza il quale non avrebbe potuto mettere su il suo impero. Furono, infatti, proprio le case da gioco a renderlo miliardario. Egli fu, anche, il primo a Macao ad ottenere la licenza per il gioco d’azzardo. Stipulò un patto con lo Stato: il 13% dei suoi ricavi avrebbero rimpolpato le casse statali. La somma, però, doveva essere utilizzata per riorganizzare l’assetto urbanistico di Macao. Stanley Ho divenne, così, agli occhi di tutti una figura leggendaria. Un’intera regione cambiò volto, grazie ai soldi derivanti dal gioco d’azzardo. Più tardi, quando nel 2002 vengono aperti i confini agli investitori stranieri, egli riesce a rimanere in piedi, come solo i colossi possono fare. Il re dei casinò, infatti, non si perde d’animo. Modernizzando le case da gioco e rendendole più gradevoli, accoglienti e lussuose, riesce a sostenere la competizione con gli americani. Addirittura nel 2006 stabilisce un nuovo record, in quanto i guadagni di Macao superano per la prima volta quelli di Las Vegas. Macao diviene così capitale mondiale del gioco d’azzardo.

Nella sua vita non sono mancati di certo i momenti di difficoltà legati all’attività imprenditoriale e non poche sono le cose non lineari nel suo percorso. Anche sul fronte privato, ritroviamo una vita costellata di separazioni affettive, quasi sempre accompagnate da una guerra in tribunale per la divisione del patrimonio.Tuttavia ha rassegnato le sue dimissioni solo nel 2018 all’età di 96 anni, lasciando alla guida del suo impero Pansy Ho, figlia del magnate. È stato protagonista di svariate azioni filantropiche che spesso gli sono valse l’accusa, sempre respinta, di essersi alleato con la criminalità organizzata di Hong Kong. Nonostante tutto rimane un mito nel mondo dei giochi da casinò, pur avendo più volte dichiarato di non aver mai giocato personalmente in nessuna delle sue case. La più alta rappresentazione della sua potenza economica è ravvisabile proprio in uno dei suoi casinò: il Casinò Gran Lisboa con i suoi 800 tavoli da gioco e ben 1.000 slot machine.