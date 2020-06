(DIRE) Roma, 26 Giu. – Sono 259 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri. Lo comunica il ministero della Salute. Sono 30 le persone decedute per coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 890 le persone guarite dal coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. (Vid/ Dire) 18:12