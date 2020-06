Cosenza. Lavoratori costretti a restituire parte dello stipendio

Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro Cosenza – Cosenza , 26/06/2020 13:53

Durante un controllo in un’azienda in provincia di Cosenza, esercente la vendita di pneumatici, i Carabinieri del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato il titolare per aver sistematicamente costretto i propri dipendenti a restituirgli parte dello stipendio e per aver impiegato manodopera “in nero”. Tutta la contabilità delle restituzioni era riportata in un quaderno, sottoposto a sequestro. Denunciato anche un dipendente, che, pur lavorando per l’azienda, percepiva indebitamente l’indennità di disoccupazione da circa un anno.