La nave ONG “AITA MARI”, sottoposta ad ispezione, ha lasciato il porto di Palermo

La nave ONG “AITA MARI” è stata sottoposta, nella giornata di ieri, ad ispezione da parte di ispettori specializzati della Guardia Costiera al fine di verificare la risoluzione delle gravi carenze in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell’inquinamento per cui la nave era stata sottoposta a provvedimento di fermo amministrativo nel porto di Palermo il 6 Maggio scorso. Gli ispettori hanno verificato la parziale rettifica delle carenze riscontrate e, dopo la prevista interlocuzione con lo Stato di bandiera (Spagna), la nave è stata autorizzata ad eseguire un singolo viaggio di trasferimento dal porto di Palermo a quello di Passaia (Spagna) ove verranno eseguite le necessarie attività per rettificare le rimanenti deficienze. La nave Aita Mari ha lasciato in data odierna il porto di Palermo.​

Comunicato Stampa Guardia Costiera