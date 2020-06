Milano, cerca di scappare dal negozio senza pagare i vestiti. Arrestato

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, ieri sera in piazzale Luigi Emanuele Corvetto, hanno arrestato per rapina impropria un cittadino francese di 37 anni. L’uomo, poco prima, era uscito da un negozio senza pagare i vestiti da 1.100 euro e, fermato dall’addetto alla sicurezza, aveva intrapreso una colluttazione per tentare di scappare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato e arrestato l’uomo.

