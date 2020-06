Agricoltura. Battistoni (FI): immigrati nelle mani degli usurai

(DIRE) Roma, 27 Giu. – “Il Manifesto, giornale non certo amico di Forza Italia, apre questa mattina con una pesante accusa nei confronti del provvedimento voluto dalla ministra dell’Agricoltura per far emergere il lavoro degli irregolari sui campi: spingerebbe gli stessi nelle mani di usurai pronti a sfruttarli in cambio di un finto contratto che gli permetterebbe di ottenere un permesso di soggiorno di 6 mesi. Nato per risolvere i problemi dell’agricoltura e rendere visibili gli invisibili, a distanza di quasi un mese ha prodotto, per restare in tema, più danni della grandine: i campi lamentano ancora manodopera e gli immigrati sono vittime, anche, degli usurai. Cosa altro deve succedere per certificare questo fallimento? Ammiro il coraggio del ministro nel mostrare le sue emozioni, mi aspetterei pero’ altrettanto coraggio nell’ammettere l’errore. Quando Bellanova deciderà di fare qualcosa per il comparto agricolo, potra’ usare le proposte presentate da Forza Italia”. Lo dice il senatore Francesco Battistoni, responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia. (Com/Anb/ Dire) 12:51 27-06-20