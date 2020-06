Aosta. Polizia esegue 4 arresti al traforo del Monte Bianco

Alle prime ore del mattino di ieri 26 Giugno, la Polizia di Stato ha arrestato quattro persone, uno per favoreggiamento dell’immigrazione e tre per possesso di documenti contraffatti. Il personale in servizio presso la Sottosezione Polizia di Frontiera Traforo Monte Bianco, in collaborazione con i Militari dell’Esercito e del Reparto Mobile di Torino, alle ore 3 del mattino hanno sottoposto a controllo un’autovettura guidata da un cittadino francese di origine turca, a bordo della quale viaggiavano anche 3 cittadini stranieri, maggiorenni, che hanno esibito carte d’identità bulgare. Gli accertamenti effettuati da personale esperto in falso documentale hanno permesso di rilevare che le tre carte d’identità erano state contraffatte e che le vere nazionalità dei trasportati erano rispettivamente Kazaka, Uzbeka e Turca. I quattro soggetti sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Aosta/articolo/7845ef6f7df0cb1e455934372