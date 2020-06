Coronavirus, in netto calo i contagi e i decessi

Il maggior numero di nuovi casi in Lombardia, 77 in più dal giorno precedente, segue l’Emilia Romagna con 44 nuovi casi

Roma – In Italia oggi si registrano 175 nuovi casi di contagio da Coronavirus, un netto calo rispetto a ieri quando erano 259. Il totale dei casi sale così a 240.136. I deceduti sono 8 in più, anche qui netto calo in 24 ore, ieri erano stati 30. Non se ne contava un numero così esiguo dal primo marzo scorso. Il totale delle morti sale a 34.716. I dimessi sono 188.584, 16.836 gli attualmente positivi. Così i dati del ministero della Salute. Il maggior numero di nuovi casi in Lombardia, 77 in più da ieri, segue l’Emilia Romagna con 44 nuovi casi.

A livello di Regioni, sono 2 le vittime in Lombardia, una in Lazio, 3 in Piemonte, una in Umbria e in Liguria. Nelle altre Regioni non sono stati registrati nuovi decessi. I malati ricoverati in terapia intensiva per la prima volta sono scesi sotto la soglia di 100: oggi sono 97, rispetto a ieri 8 in meno. Non erano così pochi dalla fine dello scorso Febbraio.

Agenzia DIRE – www.dire.it