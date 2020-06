Dal 1° Luglio 2 grosse novità fiscali su POS e contanti

Dal 1° Luglio scatta l’introduzione della nuova soglia per l’utilizzo del contante (che dagli attuali 3 mila scende a 2 mila euro). Oltre a questa novità verrà introdotto anche un credito d’imposta a favore delle imprese al fine di alleviare le commissioni addebitate per l’utilizzo del Pos. Alle partite iva, infatti, a partire dal 1° Luglio sarà concesso un beneficio fiscale pari al 30% delle commissioni addebitate relativamente alle transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili. Tuttavia la misura non è per tutti: è rivolta a chi, nell’anno precedente, non ha superato i 400 mila euro di ricavi (indipendentemente dal regime di contabilità). Interessante appare sottolineare come tale credito non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante l’utilizzo del modello F24.

