Giustizia. Santanchè (FdI): Palamara? Si metta in discussione tutto il sistema

(DIRE) Roma, 27 Giu. – “Tutti ad accanirsi su Palamara, sembra che qualsiasi cosa sia colpa sua. Bisognerebbe cogliere l’occasione per scavare a fondo in un sistema che abbiamo capito non funziona. Mettere alla gogna Palamara fa comodo un po’ a tutti, soprattutto a chi c’e’ dentro con tutte le scarpe. Si sta facendo del CSM un Grande Fratello, ed è inaccettabile per tutti coloro che hanno sempre svolto il loro mestiere con passione e dedizione. L’ipocrisia che c’e’ dietro a tutti ciò è palese, basta accanimenti, si pensi a fare chiarezza su tutto il sistema.” Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia). (Com/Ran/Dire) 22:28 27-06-20