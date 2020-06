Governo. Azzolina: Ripartenza Italia passa da innovazione scuola

(DIRE) Roma, 27 Giu. – “La ripartenza del Paese non puo’ che passare dunque da un nuovo slancio innovativo della scuola. La scuola di settembre sara’ responsabile, flessibile, aperta, rinnovata, rafforzata”. Lo scrive la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in una lettera alla comunita’ scolastica, dove spiega: “Responsabile nell’accompagnare la comunita’ scolastica a comportamenti coerenti con le misure di sicurezza: istituti puliti e igienizzati, personale scolastico formato, famiglie, studenti e studentesse informati. Flessibile nella valorizzazione delle potenzialita’ derivanti dall’autonomia scolastica, per la rimodulazione degli orari e delle classi, per l’organizzazione degli ingressi e degli spostamenti. Aperta per la ricerca di nuovi spazi, anche oltre il perimetro scolastico, in un’ottica di integrazione e di alleanza con il territorio. Rinnovata nei locali e negli arredi scolastici, che consentano di modificare le metodologie didattiche e siano funzionali a creare geometrie d’aula variabili, a facilitare la collaborazione tra gruppi omogenei ed eterogenei per competenze e livelli. Rafforzata attraverso il potenziamento dell’organico del personale scolastico, in particolare per le classi di alunni piu’ piccoli”. (Anb/ Dire) 12:49