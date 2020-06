Lentini (Sr). Polizia arresta una donna per droga

Sequestrata cocaina per un valore di 25.000 €

Ieri, nel corso di rafforzati servizi di controllo del territorio finalizzati a bloccare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di P.S. di Lentini hanno arrestato una donna, D.S.A., di 29 anni incensurata, che, durante un controllo su strada, è stata trovata in possesso di 7,5 grammi di cocaina, già suddivisa in 6 dosi. Nel proseguo dell’attività di indagine, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione della donna, a seguito della quale sono stati rinvenuti ulteriori 170 grammi di cocaina, nascosi all’interno di un comodino della camera da letto. L’ingente quantitativo di droga sequestrata avrebbe fruttato, una volta immessa nel mercato illecito di sostanze stupefacenti, una somma superiore ai 25.000 euro. La donna, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata accompagnata nel proprio domicilio per ivi rimanere in regime di arresti domiciliari.