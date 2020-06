Biodiversità. Sicilia, WWF: Altri 2 nidi di tartaruga custoditi da volontari

Sono già 12 dall’inizio della stagione i nidi gestiti in Sicilia

(DIRE) Roma, 28 Giu. – Sale a 12 il numero di nidi di Caretta caretta gestiti dal WWF in Sicilia. “Lieta scoperta lo scorso Venerdì sera (26 Giugno) per Lisa Zocco- si legge in una nota- che sulla spiaggia di Marina di Modica ha notato l’escursione a terra di una tartaruga marina e ha immediatamente avvisato Antonietta Iacono, la quale ha segnalato la cosa al gruppo di volontari che con lei aveva accompagnato i nidi di Sampieri e Modica nell’estate 2019, fino alla schiusa di meta’ ottobre”. Giunta sul posto la biologa marina Oleana Prato, volontaria WWF e operatrice Eroturtles (il progetto Life dell’Unione Europea di cui e’ titolare il WWF) ha verificato la presenza delle uova e avviato la messa in sicurezza dell’area. Il WWF ringrazia anche gli operai della forestale e la ripartizione faunistica di Ragusa “per la messa in sicurezza del nido, instancabili e sempre presenti in tutta la Provincia. Per la provincia di Ragusa si tratta del quinto nido della stagione”. Nel frattempo sabato e’ arrivato anche il secondo nido della costa tirrenica e in particolar modo della costa nord Occidentale, localita’ Trappeto in provincia di Palermo. La deposizione appare quasi incredibile in quanto le uova sono state deposte in una piccola caletta. Dimensioni simili a quella di Alcamo marina, tanto che gli esperti ipotizzano che possa trattarsi la stessa tartaruga. Anche qui sono intervenuti i volontari WWF che hanno provveduto a mettere in sicurezza il nido. Un grazie ai residenti Giuseppe D’Asaro e Viviana Satta per la loro preziosa collaborazione. (Com/Ran/Dire) 13:31 28-06-20