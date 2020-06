Dalla Commissione Europea, 5 milioni di euro per le organizzazioni giovanili

È stato pubblicato il 12 Maggio scorso il bando della Commissione europea “European Youth Together 2020”, inserito nell’ambito del programma Erasmus+. Con una dotazione di 5 milioni di euro, l’iniziativa mira a sostenere le reti europee delle organizzazioni giovanili operanti sul territorio. Entro le 17:00 di Martedì 28 Luglio, ora di Bruxelles, potranno essere presentati progetti secondo le modalità contenute nella documentazione ufficiale (disponibile in lingua inglese) messa online dalla Commissione. Al centro di European Youth Together, il sostegno alle iniziative di partecipazione inclusiva e di solidarietà, senza tralasciare competenze digitali, green economy ed ecosostenibilità. I progetti dovranno riguardare almeno cinque organizzazioni operative in cinque Paesi dell’Unione.

