Ivrea: rubano 10 kg di rame dalla grondaia di una pensilina

In 4 arrestati dalla Polizia di Stato

Sono le 14.30 di Venerdì scorso quando alla Centrale Operativa di Ivrea arriva la segnalazione relativa a un gruppo composto da due donne e due uomini che sta danneggiando con delle spranghe la pensilina posta all’ingresso dello stabile che ospitava il centro prelevi dell’USL di Ivrea (“Casa Molinario”), in via Di Vittorio 1, oggi in stato di abbandono. Personale del Comm.to di Ivrea e Banchette in servizio di Volante raggiunge il luogo immediatamente, notando una donna che fa da palo mentre due ragazzi armati di spranghe stanno staccando la grondaia in rame dai supporti ancorati al tetto in plexiglas della pensilina; una quarta persona, una donna, è nascosta fra i cespugli. Nonostante un tentativo di fuga accennato alla vista della Volante, i soggetti vengono fermati. I 4 sono ben noti agli operatori: si tratta di due uomini, di 36 e 41 anni, e di due donne, di 36 e 31 anni, tutti residenti nell’eporediese; a loro carico numerosi pregiudizi di polizia, anche recenti, per reati specifici contro il patrimonio, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, reati spesso contestati in concorso fra loro.

I poliziotti notano subito che la pensilina, lunga 10 metri, è stata totalmente danneggiata nella parte superiore. Parte del rame, una decina di kg circa, è già stato divelto e riposto all’interno di una borsa in nylon occultata dai quattro individui fra i cespugli prima di darsi alla fuga; nella borsa, anche le due spranghe in metallo che erano state utilizzate per fare leva e scardinare la grondaia. Due degli arrestati risultavano già colpiti dal 2016 da avviso orale del Questore; analoga misura di prevenzione è scattata per gli altri 2 complici; per l’uomo trentaseienne viene, inoltre, emesso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Ivrea. Tutti e quattro sono stati tratti in arresto dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso.