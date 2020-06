Se ci sarà rinvio del MES da Forza Italia arriverà il No allo scostamento di bilancio

Sarebbe una grave irresponsabilità politica nei confronti del Paese che versa in condizioni economiche delicate ritardare la risoluzione di maggioranza e non inserire adesso il MES (forse dopo in Settembre), per non creare “spaccatture” nell’universo dei sostenitori del Movimento Cinque Stelle. E’ quanto fanno sapere i vertici di Forza Italia che tramite la senatrice Anna Maria Bernini fanno ammoniscono il Governo: “non voteremmo lo scostamento di bilancio“. Alla collega fa eco la Mariastella Gelmini “FI non è disponibile a votare a scatola chiusa il terzo scostamento di bilancio“. Il Governo ci dica “per cosa servono queste risorse“, oppure ci sarà un secco rifiuto da parte del partito di Silvio Berlusconi.

FMP