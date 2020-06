Coronavirus. Più 126 i casi totali, più 6 i decessi, nuovo minimo

78 Casi in Lombardia, ma un solo morto

(DIRE) Roma, 29 Giu. – Oggi, rispetto a ieri, in Italia si registrano 126 nuovi casi di coronavirus, ieri l’incremento era stato di 174 casi. Solo sei i nuovi decessi rispetto a ieri, quando ne sono stati registrati 22, facendo segnare un nuovo minimo. Di questi sei, un solo decesso e’ avvenuto in Lombardia. Il numero totale dei decessi sale quindi a 34.744. Cosi’ i dati diffusi dal ministero della Salute. Il numero totale dei casi con l’aggiornamento di oggi sale a 240.436. Dei 126 nuovi casi 78 sono in Lombardia. Sono 27.218 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. (Ran/Dire) 17:50