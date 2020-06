Fisco. Prestigiacomo (FI): Slittamento tasse di 20 giorni è un contentino inutile

(DIRE) Roma, 29 Giu. – “Il rinvio degli adempimenti fiscali di soli venti giorni, come voluto dal governo, e’ semplicemente ridicolo e non risolve il dramma dei tanti professionisti e delle tante imprese che a causa dello stop causato dall’emergenza Covid non hanno fatturato e non dispongono quindi della liquidità per pagare le tasse. Quella individuata dal governo non e’ una vera soluzione ma solo un contentino inutile, un’elemosina che non serve a nessuno. Il pagamento delle imposte deve slittare almeno alla fine dell’anno come propone Forza Italia e bisogna, inoltre, immaginare sgravi imponenti per far fronte alle ingenti perdite economiche causate dall’emergenza sanitarie”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia e vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera, Stefania Prestigiacomo. (Com/Ran/Dire) 22:42 29-06-20